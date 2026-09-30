El presidente reelecto de la Duma llama a la unidad de las fuerzas políticas rusas para hacer frente a sanciones

Presidente de la Ruma Estatal de Rusia, Vyacheslav Volodin, en una reunión con el presidente ruso, Vladimir Putin, 28 septiembre 2026 - Булкин Сергей / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente reelecto de la Duma, Vyacheslav Volodin, ha llamado este miércoles a la unidad de las fuerzas políticas en Rusia para hacer frente a las sanciones internacionales, asegurando que al superar los "desafíos impuestos" se hacen "más fuertes", en el marco del paquete de sanciones internacionales contra Moscú por la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

En la primera sesión de la Duma Estatal de la novena legislatura, Volodin ha querido subrayar la necesidad de la "consolidación de las fuerzas políticas" para alcanzar los "objetivos planteados" por Putin, afirmando que harán "todo lo necesario" para llevarla a cabo.

Entre otras cosas, el presidente reelegido ha asegurado que debe ser una "prioridad incuestionable" de los diputados resolver las tareas legislativas destinadas a "garantizar los objetivos de la operación militar especial", como se refieren las fuerzas rusas a la invasión militar de Ucrania.

Volodin, reelegido por tercera vez, se ha convertido en el primer presidente de la Duma Estatal en dirigir la Cámara Baja rusa durante más de dos legislaturas consecutivas.

La votación se ha llevado a cabo este miércoles en la primera sesión plenaria de la novena Duma Estatal. Volodin, muy cercano a Putin y candidato del partido Rusia Unida, ha ganado con 406 votos de los 442 posibles. Solo han votado en contra los 36 diputados del Partido Comunista, que decidieron apoyar al candidato Dmitri Novikov.

El partido gubernamental Rusia Unida ganó las elecciones a la Cámara Baja el pasado 20 de septiembre con un 57,86% de apoyo, aventajando con más de 40 puntos de distancia de la siguiente formación, el Partido Comunista, y renovando así su mayoría constitucional, según el resultado oficial publicado por la Comisión Electoral Central (CEC) rusa.