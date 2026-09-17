El presidente de Rumanía propone al eurodiputado liberal Siegfried Muresan como nuevo primer ministro

Archivo - El eurodiputado rumano Siegfried Muresan - Dwi Anoraganingrum / Zuma Press / Europa Press

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, ha propuesto este jueves al eurodiputado Siegfried Muresan para el cargo de primer ministro, con la idea de recabar el suficiente apoyo político para formar un gobierno estable en medio de un tumultuoso tiempo político desde hace meses.

"Decidí designar y proponer para el cargo de primer ministro a la persona que obtuvo la mayor cantidad de votos de los partidos en las consultas de hoy. Y esa persona es Siegfried Muresan", ha señalado el mandatario en declaraciones a la prensa.

Dan ha destacado la experiencia de Muresan en el Parlamento Europeo, tras unas consultas que han durado más de seis horas en el en el Palacio de Cotroceni, según recoge la agencia Mediafax.

Muresan, que ha aceptado el encargo a través de sus redes sociales, es eurodiputado desde 2014 y miembro del Partido Nacional Liberal (PNL), si bien nunca se ha desempeñado como diputado ni senador en Rumanía.

El Gobierno de Ilie Bolojan se desmoronó después de quedarse en minoría a finales de abril tras la salida del Partido Socialdemócrata (PSD) de la coalición, formación que acabó aliándose con la ultraderechista Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR) para presentar una moción de censura que hizo caer finalmente al Ejecutivo.

Los integrantes del Gobierno --formado entonces por el PSD, el PNL, la USR y representantes de la minoría húngara de la Unión Democrática de Húngaros en Rumanía (UDMR)-- tomaron posesión en junio de 2025 tras lograr un acuerdo centrado en reducir el mayor déficit presupuestario de la Unión Europea (UE).