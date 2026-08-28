El presidente de Serbia acusa al tribunal de La Haya de "querer que Mladic se muriera entre rejas"

Archivo - El general serbobosnio Ratko Mladic durante su juicio ante el Tribunal Penal para la Antigua Yugoslavia, a 22 de noviembre de 2017 - TPIY/FLICKR - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha acusado este viernes al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia (TPIY) de querer expresamente que el fallecido general serbobosnio Rakto Mladic, condenado por genocidio por su papel como responsable de la matanza de Srebrenica, "se muriera entre rejas" tras desoír numerosas peticiones de Belgrado para que cumpliera el resto de su condena en Serbia dado su delicado estado de salud.

"Ahora hemos visto que La Haya quería que Mladic muriera entre rejas; no querían que el general muriera en Serbia, donde él quería", ha declarado Vucic durante una visita a una feria agrícola en la localidad de Osecina, en la que ha descargado su ira contra la corte de La Haya al condenar un comportamiento "incivilizado, sin precedentes y sin justificación".

El presidente de Serbia ha eludido pronunciarse sobre la posibilidad de que Mladic sea enterrado con honores de estado, como planteó a última hora del jueves su ministro de Justicia, Nenad Vujic, sobre todo porque el Gobierno serbio sigue a la espera de que el TPIY le proporcione información sobre la repatriación del cuerpo.

"Por ahora no puedo decir nada más porque no hemos recibido ninguna información de La Haya", ha manifestado Vucic, quien ha vuelto a dejar la decisión en manos de la familia. "Si ellos quieren que Mladic sea enterrado en territorio serbio, Serbia ayudará a que se haga de manera digna y apropiada", ha prometido.

Vucic, finalmente, ha aprovechado para denunciar, como ha hecho en numerosas ocasiones, que "Occidente quiere convertir a Serbia en el único culpable" de los cuatro conflictos en los que participó durante las guerras de Yugoslavia: Eslovenia, Croacia, Bosnia (donde ocurrió la matanza de Srebrenica) y Kosovo.

"La sangre serbia ni siquiera importa", ha lamentado el presidente, en declaraciones recogidas por la radiotelevisión estatal del país, RTS.