El presidente de Serbia denuncia un ataque terrorista tras un tiroteo frente al Parlamento en Belgrado

Al menos una persona ha resultado herida y el sospechoso ha sido detenido

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, ha denunciado este miércoles un "grave acto terrorista" tras producirse un tiroteo ante al Parlamento en Belgrado, que ha dejado al menos un herido y al sospechoso de los disparos detenido.

Vucic, que ha tenido que abandonar abruptamente un acto de entrega de ayudas a la vivienda en la sede de la Presidencia, ha detallado que el asaltante es Vladan Andelkovic, vecino del municipio de Satari Grand, en Belgrado, de 70 años.

"El objetivo era causar un peligro general, con motivación política inequívoca. Intentó fingir estar loco pero es un hombre experimentado que trabajó en la seguridad del Estado hasta 1993", ha asegurado en una comparecencia, en la que ha responsabilizado de lo ocurrido a "ciertos políticos y medios de comunicación"

"Era solo cuestión de tiempo que ocurriera", ha dicho Vucic, quien ha destacado que en los últimos meses se han registrado decenas de ataques sobre instituciones del Estado y sedes de su formación --el Partido Progresista Serbio--, no así los espacios de la oposición. "No hay un caso similar en todo el mundo", ha dicho.

Vucic ha adelantado que el atacante "y sus cómplices, si los tuvo", serán "severamente" castigados y ha hecho un llamamiento a la calma. "La venganza no debe existir (...) Necesitamos paz y estabilidad", ha instado en una discurso dirigido al país que han recogido los medios serbios.

Según las imágenes que el presidente serbio ha mostrado durante su comparecencia, la víctima recibió un disparó cuando se asomó a una de las carpas que hay instaladas ante la Asamblea Nacional cuando vio entrar en ella al asaltante, que la prendió fuego, si bien fue rápidamente sofocado.

La víctima ha tenido que ser evacuada de un urgencia a un centro médico. "Le deseo una pronta recuperación", ha expresado el presidente serbio.