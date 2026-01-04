El presidente serbio afirma que "el derecho Internacional ya no existe" tras el ataque de EEUU a Venezuela

Archivo - El presidente de Serbia, Aleksandar Vucic - Europa Press/Contacto/Alexander Shcherbak

El presidente serbio, Aleksandar Vucic, ha denunciado que "el derecho internacional ya no existe" tras el ataque de Estados Unidos sobre Venezuela en el que fue capturado el sábado el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

"El derecho internacional público ya no existe, aunque el orden de la ONU continúe existiendo sobre el papel. Somos un país pequeño y tenemos que defenderlo, pero debemos comprender que tras la acción en Venezuela está ya completamente claro que la Carta de la ONU no funciona", ha afirmado Vucic tras una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad Nacional serbio.

Para el mandatario serbio "el mundo está dominado por la ley de la fuerza, por la ley del más fuerte". Ahora, "quien sea más fuerte, oprime", ha advertido en declaraciones recogidas por la emisora B-92.

"Ese es el único principio de la política moderna que existe hoy en el mundo. Basta ver cómo los representantes de las instituciones y países europeos reaccionan a lo que ha ocurrido en Venezuela", ha argüido.

En este contexto, ha denunciado el rearme de Kosovo y su alianza con Croacia y Albania, a lo que responderá con mayores defensas. "Vamos a reforzar significativamente nuestras capacidades militares. En el próximo año y medio vamos a duplicar nuestra capacidad militar", ha asegurado.

"Es el único modo de que nuestro país esté protegido en el futuro. La única disuasión real. Ya han visto Venezuela. Solo podemos depender de nosotros mismos", ha apuntado. "Si alguien de la región se pone en nuestra contra, nadie nos ayudará, solo nosotros", ha remachado.