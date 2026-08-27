El presidente de Siria nombra al jefe de las disueltas milicias kurdo-árabes como su asesor

En el centro de la imagen, el comandante en jefe de las disueltas FDS, Mazloum Abdi - PRESIDENCIA SIRIA EN TELEGRAM

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de transición sirio, Ahmed al Shara, ha nombrado este jueves como su asesor al comandante en jefe de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazloum Abdi, quien esta martes anunció la disolución de las milicias kurdo-árabes como parte del acuerdo de integración firmado a finales de enero con el mandatario.

"Se nombra al señor Mustafá Jalil Abdi asesor de la Presidencia de la República", reza un decreto firmado por Al Shara y difundido por la agencia de noticias estatal SANA en el que no se bridan más detalles.

El nombramiento llega días después de que el responsable de las FDS haya anunciado su disolución, en una rueda de prensa celebrada en Damasco tras una reunión con el presidente del país.

Abdi defendió la decisión ante el "momento histórico" que vive Siria: "Cerramos una página importante de la historia de Siria y comenzamos a escribir una nueva, cuyo lema es la paz, la estabilidad y la reconstrucción de la patria", zanjó.

El acuerdo de integración, mediado por Estados Unidos, fue firmado el 29 de enero por Al Shara y Abdi, después de días de combate por una nueva ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las tropas kurdas en el norte y el noreste del país asiático.

El asunto era uno de los más espinosos debido a las diferencias entre las partes sobre cómo debería llevarse a cabo esta integración, en medio de llamamientos de Washington en favor de Damasco y su exigencia de mantener el control de todo el territorio y evitar algún tipo de autonomía en manos de las autoridades kurdas.