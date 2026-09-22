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MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha disuelto este martes el gobierno de transición surgido del acuerdo de paz de 2018, en lo que ha calificado de "paso decisivo" de cara a las elecciones que celebrará el país africano exactamente dentro de tres meses, el próximo 22 de diciembre.

El mandatario sursudanés ha hecho el anuncio durante una reunión a la que han asistido, además de los miembros de su gabinete, asesores y otros altos cargos, además de líderes de partidos políticos, a quienes ha agradecido su "compromiso y apoyo para que este país avance", según recoge un comunicado de la Presidencia.

Los cambios incluyen la destitución del primer vicepresidente y líder del opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), Riek Machar, quien fue puesto bajo arresto domiciliario en marzo de 2025 tras ser acusado de conspirar contra la seguridad del Estado.

Kiir promulgó en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.

El país ha estado sumido en una creciente inseguridad desde febrero de 2025, cuando la milicia White Army lanzó una ofensiva contra el Ejército en la ciudad de Nasir, en el estado de Alto Nilo-cerca de la frontera con Etiopía- y conquistó temporalmente la localidad. Esta ofensiva llevó a las autoridades sursudanesas a actuar contra Machar, cuya formación denunció una violación del acuerdo de paz de 2018.