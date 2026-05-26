El presidente de Taiwán recibe una delegación de diputados alemanes a pesar de las críticas de China

Archivo - El presidente de Taiwán, Lai Ching Te. - Europa Press/Contacto/Cheng-Chia Huang - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Taiwán, Lai Ching Te, ha recibido este martes a una delegación de diputados alemanes a pesar de la creciente tensión y las críticas vertidas por el Gobierno de China, que considera el territorio una provincia más bajo su soberanía.

El mandatario ha pedido a los presentes una "cooperación más estrecha" para reforzar la resiliencia democrática y el orden internacional en la zona dada la rápida evolución de la situación geopolítica mundial, que hace que "solo mediante la cooperación entre diferentes socios democráticos pueda defenderse el orden basado en normas".

Además, ha dado las gracias al Gobierno y Parlamento alemanes por la "atención prestada" y ha reivindicado los "valores universales como la democracia, la libertad y el Estado de Derecho", según informaciones recogidas por la agencia de noticias taiwanesa CNA.

La delegación, encabezada por Till Steffen, de Los Verdes, ha afirmado que Taiwán y Alemania se enfrentan a "retos similares" en ámbitos como la defensa, la protección civil y la industria, por lo que han apostado por "aprender una de otra".

El grupo también incluye a Klaus-Peter Willsch y Markus Reichel, del partido conservador Unión Demócrata Cristiana, al que pertenece el canciller Friedrich Merz, así como a Rainer Kraft, de la formación de extrema derecha Alternativa para Alemania, y a Mandy Eissing, de La Izquierda. Está previsto que los delegados permanezcan en Taiwán hasta el domingo.

Las autoridades chinas criticaron el lunes esta visita. La portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, afirmó que Pekín siempre se ha opuesto a cualquier forma de intercambio oficial entre sus socios diplomáticos y Taiwán. Pekín considera que Taiwán forma parte del territorio chino y ha amenazado incluso con hacer uso la fuerza para poner la zona bajo su control.