El presidente de Túnez concede perdones o reducciones de penas a más de 2.000 presos

Archivo - El presidente de Túnez, Kais Saied (archivo) - Tunisian Presidency/Apa Images V / Dpa - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Túnez, Said Saied, ha anunciado perdones y reducciones de penas a más de 2.000 presos con motivo del Eid al Fitr, que marca el fin del mes del Ramadán, y el 70º aniversario de la independencia del país, que se celebra el 20 de marzo.

"Con motivo del Eid al Fitr y el 70º aniversario del Día de la Independencia, el presidente Kais Saied ha emitido un perdón que lleva a la liberación de 1.473 prisioneros y a la reducción de sentencias para otros 835", ha dicho la Presidencia del país africano.

Asimismo, ha manifestado a través de un comunicado publicado a través de sus redes sociales que "el presidente ha ordenado además que otros 416 presos se beneficien de una libertad provisional", sin más detalles al respecto.

El Eid al Fitr, conocido como Fiesta de Ruptura del Ayuno, se celebrará este año en la noche del jueves al viernes, coincidiendo de esta forma con el aniversario de la independencia de Túnez, proclamada el 20 de marzo de 1956 tras décadas bajo control colonial de Francia.