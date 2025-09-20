Los presos de Gdeim Izik inician una huelga de hambre de 48 horas para denunciar abusos marroquíes

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los 19 saharauis encarcelados tras las protestas de Gdeim Izik han anunciado una huelga de hambre de 48 horas para denunciar el incumplimiento del régimen de visitas y la incautación de pertenencias personales de uno de ellos, Mohamed el Bachir Allali Butenguiza.

Los presos se han sumado así a la huelga de 48 horas iniciada por el propio Butenguiza, según ha informado la Asociación para la Protección de los Presos Saharauis y recoge la agencia de noticias saharaui SPS, que destaca que los presos rechazan "toda forma de acoso sistemático dirigido específicamente contra ellos", así como "las continuas violaciones" de sus derechos mediante "racismo" y "formas degradantes de maltrato".

Asimismo, instan a las autoridades marroquíes a cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Detenciones Arbitrarias, que pide su puesta en libertad y una compensación por los perjuicios sufridos.

Los activistas presos fueron detenidos durante el desmantelamiento del campamento de protesta de Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, el 8 de noviembre de 2010. En el lugar había unas 6.500 tiendas de campaña levantadas un mes antes por saharauis para protestar por sus malas condiciones sociales y económicas en lo que se considera el inicio de la denominada Primavera Árabe.

Los enfrentamientos violentos resultantes en el campamento y en El Aaiún se saldaron con la muerte de once agentes de las fuerzas de seguridad, según las autoridades marroquíes, así como de tres civiles. Los activistas fueron condenados a cadena perpetua o largas penas de prisión primero en un proceso militar y después de su anulación en un juicio civil en el que distintas organizaciones de Derechos Humanos denuncian numerosas deficiencias.

La antigua colonia española del Sáhara Occidental fue ocupada por Marruecos en 1975 pese a la resistencia del Frente Polisario, con quien se mantuvo en guerra hasta 1991, cuando ambas partes firmaron un alto el fuego con vistas a la celebración de un referéndum de autodeterminación, pero las diferencias sobre la elaboración del censo y la inclusión o no de los colonos marroquíes ha impedido hasta el momento su convocatoria.