El primer ministro de Australia alerta de que los próximos meses "no serán fáciles" por la guerra en Irán

Archivo - El primer ministro de Australia, Anthony Albanese. - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha alertado este miércoles de que los próximos meses "no serán fáciles" para la población a causa de los efectos de la ofensiva desatada por Estados Unidos e Israel contra Irán y las consecuencias que esta está teniendo en la región.

"Puede que los próximos meses no sean fáciles. Tengo que ser franco sobre eso. Ningún Gobierno puede prometer eliminar la presión que ejerce la guerra", ha afirmado en un mensaje televisado a la nación en el que ha prometido hacer todo lo que esté en su mano "para proteger a los australianos de lo peor".

Sus palabras llegan a medida que el precio de la gasolina sigue aumentando dada la crisis energética provocada por la situación en el estrecho de Ormuz, donde Irán sigue atacando a los países del golfo Pérsico en respuesta a la ofensiva, que deja ya más de 2.000 muertos en territorio iraní.

"Australia no es parte en esta guerra, pero todos los australianos están pagando precios más altos por ella", ha lamentado, al tiempo que ha advertido de que la situación repercutirá en los mercados.

Este mismo miércoles, las autoridades iraníes han enviado una carta al secretario general de la ONU, António Guterres, en la que han lamentado las medidas adoptadas por Australia desde el inicio de la guerra, las cuales considera "irrelevantes y carentes de justificación".

"Constituyen una grave distorsión del Derecho Internacional y puede considerarse un acto de agresión", ha afirmado, al tiempo que ha acusado a Canberra de evitar "mencionar a los verdaderos causantes de la agresión".