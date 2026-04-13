El primer ministro de Bulgaria promete tomar medidas para "frenar la compra de votos" de cara a las elecciones

Andrei Giurov, primer ministro interino de Bulgaria. - Europa Press/Contacto/Yuliia Ovsiannikova

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro interino de Bulgaria, Andrei Giurov, ha prometido este lunes que el Gobierno "tomará medidas para frenar la compra de votos" de cara a las elecciones previstas para este domingo, las octavas que se celebran en el país en tan solo cinco años.

Giurov ha recalcado así que "las elecciones en Bulgaria no están a la venta" y ha insistido en que hará todo lo que esté en su mano para evitar "injerencias" que socaven el proceso electoral, según ha indicado en una entrevista con el diario estadounidense 'Politico'.

"Por primera vez, queremos proteger las elecciones y no gestionarlas", ha afirmado, al tiempo que ha expresado que su postura frente a los comicios es "neutral". "La gente puede ver así que estamos protegiendo este proceso electoral", ha afirmado, al tiempo que ha alertado de que ahora "en vez de manipular votos se puede directamente comprar miles de votos con una sola acción".

Durante las últimas semanas, las fuerzas de seguridad de Bulgaria han detenido a más de 200 personas en el marco de una operación nacional contra la compra de votos y supuestas medidas de coacción, incluso a través de programas de asistencia social, como ayudas para la calefacción y comidas calientes para personas vulnerables.

Asimismo, ha arremetido contra las coaliciones gubernamentales formadas en el pasado. "Buscan ejercer el poder en lugar de reformar el sistema", lo que "beneficia a unos pocos dentro de los círculos políticos, no a la sociedad en su conjunto", ha lamentado. "Mientras no se aborden esas quejas subyacentes, Bulgaria corre el riesgo de quedar atrapada en un ciclo de inestabilidad política y desinterés electoral", ha afirmado.

A pesar de la inestabilidad política, ha recalcado que el país es un actor "fiable" en el que "se puede confirmar" en el seno de las alianzas occidentales que mantiene, como la OTAN, además de un aliado "estratégico" en materia de seguridad en zonas como el mar Negro.

Según las encuestas de intención de voto, el recién formado partido Progresista de Bulgaria, del expresidente Rumen Radev, se encuentra a la cabeza de cara a los comicios, por delante del líder de centro-derecha Boiko Borisov.

Giurov juró el cargo el pasado mes de febrero con la promesa de preparar unas "elecciones justas" para el 19 de abril, las octavas desde 2021, después de que las masivas movilizaciones de finales del año pasado provocaran la caída del gabinete de Rosen Zheliazkov.