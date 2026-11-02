El primer ministro de Francia se abre a más contactos con los estudiantes ante las protestas de esta semana

El primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, en un debate en la Asamblea francesa. - Michtof / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Francia, Sebastien Lecornu, ha señalado que se abre a mantener nuevos contactos y recibir a los representantes estudiantiles "la semana que viene", ante la oleada de protesta prevista para esta semana, coincidiendo igualmente con la huelga general convocada para el 5 de noviembre.

Ante las nuevas movilizaciones organizadas para esta semana, incluyendo la huelga general del jueves, en la que participarán colectivos estudiantiles.

"Tal como se había acordado, la próxima semana está prevista una reunión en el ámbito del primer ministro para recibir nuevamente a los estudiantes de secundaria", han señalado desde el Gobierno francés en unas declaraciones recogidas por el diario 'Le Figaro'.

De esta forma Lecornu se volverá a reunir con los representantes de los estudiantes, en medio de las grandes movilizaciones que han paralizado la escuela francesa el último mes. La idea es que en esta cita se haga un "balance de los compromisos adquiridos, de las dificultades que deben superarse para llevarlos a cabo y de las próximas decisiones".

Las movilizaciones han vuelto este lunes, jornada en la que están bloqueados unos 41 centros educativos en todo el país, según ha informado el ministro de Educación, Édouard Geffray, en declaraciones a la emisora France Inter.

Según sus datos, solo un "1% de los 3.7000 centros educativos en Francia" han vivido perturbaciones durante este lunes, insistiendo así en que las protestas este lunes son "a priori residuales".

De cara al martes los sindicatos estudiantiles están convocado a un "día negro" en los institutos y universidades, incidiendo en que el Gobierno "no quiere escuchar" a los estudiantes, según denuncia la Unión Nacional de Estudiantes de Francia (UNEF).

"El 3 de noviembre, día negro en las universidades: ve a la manifestación y bloquea tu facultad. El 5 de noviembre, ¡salgamos masivamente a la calle!", ha añadido la UNEF, sobre las movilizaciones del martes, antesala de la huelga general que registrará el país.