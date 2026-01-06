El primer ministro de Groenlandia hablará con EEUU pero defiende que nadie irá "a apoderarse" del territorio

Archivo - El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen - Europa Press/Contacto/Kristian Tuxen Ladegaard Ber

MADRID 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha afirmado este lunes que su gobierno está intentando "abrir el diálogo" con Estados Unidos, pero que este "presupone respeto" y que este territorio, autónomo pero perteneciente a Dinamarca, toma sus propias decisiones y nadie irá "a apoderarse de él", mientras el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, ha redoblado su insistencia en reclamar la gran isla ártica para Washington.

"Estamos intensificando nuestros esfuerzos para abrir el diálogo a través de los canales diplomáticos y políticos adecuados. Pero también debo dejar claro que el diálogo presupone respeto", ha afirmado Nielsen en una publicación en Facebook en la que ha subrayado que "Groenlandia se mantiene firme".

En el texto, el dirigente ha argumentado que este territorio no puede ni debe compararse con Venezuela ni con otros países dominados por el caos y la dictadura", después de la incursión militar estadounidense del sábado para capturar al presidente Nicolás Maduro, un evento tras el que Trump ha proyectado múltiples ambiciones territoriales en declaraciones a la prensa, incluyendo, de nuevo, a la isla ártica.

"Somos una sociedad abierta y democrática con instituciones sólidas. Nuestras decisiones se toman aquí. Groenlandia es nuestro país", ha defendido Nielsen en este contexto, antes de agregar que "nadie viene a apoderarse de él".

En los últimos días, Donald Trump ha vuelto a insistir en que Estados Unidos tiene que anexionarse este amplio territorio insular por una cuestión de "seguridad nacional", si bien las autoridades de Dinamarca y Groenlandia han reclamado que cesen las amenazas norteamericanas, apelando a que Copenhague es un aliado históricamente cercano a Washington y que la isla ártica "no está en venta".