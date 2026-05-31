El primer ministro húngaro da al presidente hasta medianoche para dimitir

El primer ministro húngaro, Péter Magyar (archivo) - Europa Press/Contacto/Nicolas Landemard

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro húngaro, Péter Magyar, ha dado al presidente del país, Tamás Sulyok, hasta la medianoche de este domingo para renunciar a su cargo y ha adelantado que, de no producirse esta dimisión visitará la sede presidencial ya el lunes.

"La fecha límite para la dimisión es la medianoche de hoy. El lunes por la mañana iré con el ministro de Justicia a reunirme con el presidente Tamás Sulyok", ha publicado Magyar en redes sociales.

Magyar se impuso de forma aplastante en las elecciones del pasado 12 de abril y ahora exige a Sulyok, aliado del anterior primer ministro, Viktor Orbán, que deje el cargo.

Sulyok anunció el viernes que había solicitado a la Comisión de Venecia, el principal organismo asesor sobre derecho constitucional del Consejo de Europa, que evaluara la situación para resolver la situación teniendo en cuenta la legislación vigente.

El presidente ha criticado que Magyar haya expresado "públicamente" sus preocupaciones sobre un posible veto "en el proceso legislativo necesario para obtener los fondos bloqueados de la Unión Europea", especialmente después de que el primer ministro haya amenazado con destituirle modificando la Constitución gracias a la mayoría de la que goza su partido, Tisza, en el Parlamento.