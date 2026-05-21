El primer ministro de Hungría asegura que la UE "volverá a comprar gas ruso" tras la guerra de Ucrania

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha asegurado este jueves que la Unión Europea "volverá a comprar gas ruso" una vez finalice la invasión rusa de Ucrania, que comenzó hace ya más de cuatro años, y ha dicho estar dispuesto a "abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Kiev".

En una entrevista con el diario 'Rzeczpospolita' con motivo de su visita a Polonia, Magyar ha señalado que antes de lograr esta mejora de las relaciones con Ucrania es necesario que la "minoría húngara que reside en el país cuente con los derechos más básicos".

"La competitividad y la geografía dictarán esto", ha dicho, sobre la cuestión energética, antes de afirmar que el gas ruso "es más barato que el licuado que llega a través del mar Báltico". "La UE tendrá que volver a él", ha expresado, al tiempo que ha recalcado que "Rusia seguirá estando donde está hoy".

En relación con su victoria en las elecciones, Magyar ha manifestado que "ha recibido el mandato del pueblo húngaro para lograr el objetivo de diversificar lo máximo posible las fuentes de energía" con las que cuenta el país, especialmente en lo referente a la "seguridad en materia de suministro".

Además, ha hecho hincapié en la importancia de "tener en cuenta el precio inicial de la materia". "El gas licuado que viene desde el Báltico y pasa por Polonia y Eslovaquia es significativamente más caro que el gas que se importa de Rumanía, Rusia o Austria. Por su puesto, vamos a iniciar conversaciones y vamos a trabajar juntos", ha apostado.

Así, ha indicado que el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha asegurado también que "hará todo lo posible por reducir el precio para que la oferta sea lo más competitiva posible". "Pero esto no depende solo de Polonia sino también de Estados Unidos y del mercado. Aún así, nos alegraría tener varias fuentes de suministro porque eso garantiza una mayor seguridad", ha añadido.

Es por ello que ha destacado que todo apunta a que "la política europea cambiará de forma sustancial una vez finalice la guerra". "Esperemos que esto suceda rápido. Necesitamos ser competitivos, y para eso es esencial contar con precios bajos, pero soy pragmático al respecto y entiendo las críticas", ha zanjado.