El primer ministro de Hungría responde ante la Fiscalía sobre un altercado en 2024

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar - Daniel Alfoldi / Zuma Press / Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Peter Magyar, ha comparecido esta tarde-noche ante la Fiscalía del país para responder por un altercado en el que se vio involucrado en 2024, cuando tiró al río Danubio el teléfono de un hombre que le estaba grabando.

El primer ministro, despojado de su inmunidad por el Parlamento sobre esta cuestión, se enfrenta a una investigación por presunto robo, tras las acusaciones de que le arrebató el teléfono al hombre antes de tirar el aparato al agua.

En redes sociales, Magyar se ha limitado a informar de su participación en el interrogatorio sobre los eventos del 21 de junio de 2024 en una discoteca de Budapest, poco después de que el partido húngaro Tisza quedara en segundo lugar, por detrás del Fidesz del ex primer ministro Viktor Orbán, en las elecciones al Parlamento Europeo.

"Presenté una breve declaración y negué la comisión de delito alguno. Daré más información conforme se desarrolle el asunto", ha comentado. El teléfono fue recuperado y devuelto en perfecto estado de funcionamiento.