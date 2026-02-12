El primer ministro interino de Bangladesh aplaude el "papel activo" de la población durante las elecciones

Imagen de archivo de una mujer votando en Bangladesh. - Europa Press/Contacto/Sultan Mahmud Mukut

El primer ministro de transición bangladeshí, el premio Nobal de la Paz Muhamad Yunus, ha aplaudido este jueves la alta participación y el "papel activo" de la población durante las elecciones celebradas en el país, las primeras desde la caída del Gobierno de la ex primera ministra Sheij Hasina, que sigue exiliada en India a pesar de haber sido condenada a pena de muerte en Bangladesh.

Yunus, que ha dado la enhorabuena a toda la nación durante esta cita electoral, que incluye un referéndum sobre la llamada Carta de Julio, un importante pliegue de reformas integrales, ha defendido que los comicios se han desarrollado de forma pacífica y ordenada.

"La participación espontánea de los votantes, la conducta responsable de los partidos políticos, la contención de los candidatos y la profesionalidad de todas las instituciones involucradas en el proceso electoral muestran nuestro compromiso con la democracia, que sigue siendo inquebrantable", ha afirmado en un comunicado ahora que los colegios electorales han cerrado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "mediante el ejercicio de los derechos constitucionales, los ciudadanos han desarrollado un papel activo a la hora de determinar el futuro del país", según informaciones recogidas por el diario 'The Daily Star'.

"Quiero dar las gracias a la Comisión Electoral, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas, la Administración, los equipos de observación, el personal de los medios de comunicación y todos los altos cargos involucrados en el proceso de votación", ha apuntado.

No obstante, la alianza formada por el partido islamista Jamaat-e-Islami y el Partido Nacional Ciudadano (NCP), que surgió a raíz de las fuertes manifestaciones del verano de 2024, ha presentado una denuncia ante la Comisión Electoral alegando irregularidades. En ella han incluido una serie de enlaces que llevan a vídeos que servirían como pruebas de estas supuestas infracciones.

Así, han explicado que se han producido "expulsiones" de agentes del Jamaat-e-Islami en una treintena de centros electorales, además de "incidentes violentos" en algunos de estos colegios a lo largo de la noche.

EXPLOSIÓN EN GOPALGANJ

Por otra parte, las autoridades han informado de que al menos tres personas, entre ellas una niña de trece años, han resultado heridas por la explosión de un artefacto explosivo improvisado en una centro electoral de Gopalganj, situada al sur de Daca, la capital del país.

La deflagración se ha registrado sobre las 9.00 (hora local) en el Colegio Internacional Reshma, en Nichupara. Los heridos han sido trasladados a un hospital de la zona.

Zahirul Islam, que preside el citado colegio, ha afirmado que estas heridas son menores y que la votación se ha reanudado poco después del incidente. "Dos personas y una niña han resultado heridos", ha confirmado.