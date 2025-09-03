El primer ministro interino de Tailandia pide al rey disolver el Parlamento para bloquear el nombramiento de un opositor

El partido Bhumjaithai asegura tener los apoyos para formar un gobierno en minoría tras ceder a las condiciones del Partido del Pueblo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro interino de Tailandia, Phumtham Wechayachai, ha solicitado este miércoles al rey Vajiralongkorn disolver el Parlamento, una medida con la que busca bloquear el nombramiento de un candidato opositor para sucederle en el cargo después de que el Tribunal Constitucional destituyera la semana pasada de forma definitiva a Paetongtarn Shinawatra.

Wechayachai ha iniciado así el proceso estipulado para lograr la disolución de la Cámara tailandesa poco después de que el opositor Partido del Pueblo (PP) --formado a partir de los restos del partido Avanzar, que ganó las elecciones de 2023 pero no pudo gobernar y posteriormente fue disuelto-- anunciara su respaldo al líder del partido Bhumjaithai, Anutin Charnvirakul, para ocupar el cargo y formar un gobierno en minoría.

Así lo ha confirmado el secretario general del gubernamental Pheu Thai, Sorawong Thienthong, que ha indicado que el decreto en cuestión "ya ha sido presentado" ante la posibilidad de que el Bhumjaithai acabe liderando "un gobierno en minoría inestable y con tan solo el apoyo de unos pocos diputados", según informaciones recogidas por el diario 'The Bangkok Post'.

Por ello, ha defendido que no se trata de una "maniobra política" sino que su intención es "devolver el poder al pueblo". "Un primer ministro interino tiene la posibilidad de disolver el Parlamento y convocar elecciones", ha aclarado.

Mientras, el líder del PP, Natthaphong Ruengpanyawut, ha reivindicado el apoyo a Charnvirakul después de que este haya aceptado una serie de "condiciones" concretas presentadas por el partido. Además, ha aclarado que el PP --que cuenta con 143 diputados en el Parlamento frente a los 68 de Bhumjaithai-- busca permanecer en la oposición después de la votación.

A cambio de su apoyo, la formación de Ruengpanyawut ha pedido al candidato opositor disolver también la Cámara de Representantes en un plazo de cuatro meses para la celebración de elecciones generales. El PP sigue insistiendo en la necesidad de que el país celebre un referéndum sobre la reforma constitucional, un renovado intento de reducir los poderes de la Casa Real, un tema tabú en Tailandia.

Charnvirakul, por su parte, se ha mostrado optimista y "agradecido" con el PP y ha aceptado las condiciones presentadas antes de reunirse con los diputados de su partido. Está previsto que el próximo primer ministro, que podría ser elegido esta semana, necesite el apoyo de la mitad del Parlamento --247 diputados de un total de 492 presentes durante la votación--. "Quiero agradecer al PP el apoyo para que podamos formar un gobierno", ha apuntado.

De momento, la formación cuenta con el apoyo de 146 diputados, así como de otros 143 del PP, tal y como asegura su líder. Esta coalición de 146 diputados estaría formada por sus 68 diputados, 31 del Kla Tham, 17 del Palang Pracharath, 16 del partido United Thai Nation y 8 antiguos tránsfugas del Pheu Thai, además de tres diputados del Thai Srang Thai y otros tres antiguos diputados del Partido Demócrata.