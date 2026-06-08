El primer ministro de Osetia del Sur presenta su dimisión tras el acuerdo de integración con Rusia

MADRID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dzambolat Tadtaev, primer ministro de Osetia del Sur, una región prorrusa situada en el norte de Georgia, ha presentado este lunes su dimisión y allana el camino para la completa introducción del tratado de integración firmado con Rusia, el único país que considera el territorio separatista un Estado independiente.

"Durante una reunión, el presidente del Gobierno, Dzambolat Tadtáev, ha hecho una declaración personal anunciando su decisión de abandonar el cargo. El presidente (Alan Gagloev) la ha aceptado y le ha agradecido el trabajo desempeñado hasta la fecha", ha indicado la Presidencia en un comunicado.

Hasta que el Parlamento ratifique al nuevo jefe de Gobierno, sus funciones serán asumidas por el primer vice primer ministro, Konstantin Dzhioev. Así, el Gobierno seguirá operando "en pleno cumplimiento de sus funciones y de acuerdo con la legislación vigente", según el texto.

Está previsto que sea el presidente el que proponga al Parlamento la candidatura de Marat Kambólov --un tecnócrata ruso que formó parte del Ejército-- para encabezar el Ejecutivo. Según la presidencia, el futuro primer ministro tendrá como tarea principal garantizar la aplicación de los acuerdos alcanzados entre Osetia del Sur y Rusia, entre ellos el de integración.

"El acuerdo firmado el 9 de mayo constituye un paso importante para profundizar la cooperación estratégica entre Osetia del Sur y Rusia, y abre nuevas oportunidades para avanzar en la integración y hacia la reunificación con Rusia", recalca.

El presidente ruso, Vladimir Putin, y Gagloev firmaron un acuerdo para reforzar la cooperación entre ambos, si bien gran parte de la comunidad internacional no reconoce Osetia del Sur como un país independiente. Este acuerdo convertiría la región en un protectorado dependiente de Moscú.