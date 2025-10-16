El primer ministro palestino presenta un plan de reconstrucción para Gaza de cara a los próximos cinco años

Archivo - El primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, en una imagen de archivo. - Ayman Nobani/dpa - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro palestino, Mohamed Mustafá, ha presentado este jueves un plan de reconstrucción para la Franja de Gaza de cara a los próximos cinco años y que plantea un proceso "unificado" para "restaurar la dignidad y la esperanza" del pueblo palestino tras la ofensiva israelí, que ha dejado casi 68.000 muertos.

El plan, que estará dividido en tres fases, se enmarca en el Programa de Reconstrucción y Recuperación para Gaza, creado a partir del Plan Árabe para la Reconstrucción, Recuperación y Desarrollo de Gaza adoptado en marzo durante la cumbre celebrada en Egipto y que consolida el compromiso de los países árabes a movilizar y coordinar recursos bajo el liderazgo palestino.

"Tras más de dos años de una guerra devastadora, Gaza ha sufrido una destrucción completa y un desplazamiento masivo, además de un gran sufrimiento. El Gobierno palestino se muestra firme en su decisión a liderar un proceso nacional de reconstrucción con ayuda de los países árabes", ha afirmado.

Mustafá ha asegurado que su visión es "clara" y que implica "reconstruir Gaza como parte conectada y abierta del Estado de Palestina, de acuerdo con las resoluciones de la ONU y la Declaración de Nueva York", ha indicado, según un comunicado recogido por la agencia palestina WAFA.

"El proceso de recuperación permitirá restaurar viviendas, colegios, hospitales e infraestructura de vital importancia, pero también la esperanza de la gente y la gobernanza. Empoderará a las comunidades y fomentará la resiliencia", ha explicado durante un encuentro con representantes de la ONU en Ramala.

El plan consta de 67.000 millones de dólares (unos 57.000 millones de euros) distribuidos en tres fases: la primera, de emergencia, estará centrada en la recuperación temprana y requerirá de 3.500 millones de dólares (2.900 millones de euros), la segunda durara tres años e implicará un proceso de reconstrucción de 30.000 millones (25.700 millones de euros) y la última se centrará únicamente en la reconstrucción del enclave palestino.

Además, cubrirá medio centenar de programas en 18 sectores diferentes, entre ellos la vivienda, los servicios sociales, la economía, la gobernanza y la infraestructura, y se pondrá en marcha con ayuda de los socios internacionales.

En este sentido, el primer ministro palestino ha reafirmado que un "gobierno efectivo en Gaza es un pilar esencial para la recuperación y la estabilidad". "Sin unas instituciones nacionales fuertes y unidas, los riesgos a una falta de eficacia y a un colapso de los servicios más básicos serían peligrosamente altos", ha aseverado.