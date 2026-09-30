El primer ministro de Qatar tilda de "criminal de guerra" a Netanyahu por cometer un "genocidio" en Gaza

Archivo - El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. - Sergei Karpukhin / Zuma Press / Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman Al Thani, ha arremetido contra su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, acusándolo de ser un "criminal de guerra" y responsabilizando a su Gobierno de cometer un "genocidio" en la Franja de Gaza.

En una entrevista concedida al periodista Piers Morgan, el jefe del Gobierno qatarí ha desestimado las críticas vertidas por Netanyahu durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU, acusando al mandatario israelí de intentar manipular a la opinión pública internacional. "Lo que se está cometiendo en Gaza son crímenes de guerra. Y quien sea responsable de ello es un criminal de guerra", ha sentenciado Al Thani, confirmando a Netanyahu como tal.

El dirigente qatarí ha defendido que las intenciones de Israel son contrarias a la paz, señalando que "más de 70.000 personas" han sido asesinadas y que escuelas y hospitales han sido objetivos de los ataques militares. Además, ha denunciado que desde el cese al fuego mediado por Estados Unidos en octubre de 2025, Israel no ha cumplido sus compromisos, manteniendo casi el 70% de la Franja ocupada por fuerzas israelíes y causando la muerte de más de 1.400 personas.

Según el primer ministro, Israel desestimó desde el primer día las propuestas de Qatar para establecer una ventana de alto el fuego que permitiera la liberación de los rehenes civiles, lo que, a su juicio, demuestra cuál es la "verdadera prioridad" de Netanyahu.

Durante la entrevista, Al Thani también ha abordado la posición de su país como mediador entre Irán y Estados Unidos, revelando que fue sorprendido por el inicio de la guerra con Irán tras recibir una llamada de la Casa Blanca apenas media hora antes del comienzo de la campaña. Respecto a las negociaciones actuales, ha sugerido que el proceso de mediación es complejo debido a las numerosas filtraciones y, bromeando sobre la actividad en redes sociales del presidente estadounidense, Donald Trump, ha señalado que "sería mucho más fácil si no hubiera cobertura mediática sobre esto hasta que lleguemos a una solución".