El primer ministro saliente de Francia confía en que pueda nombrarse un nuevo jefe de Gobierno en 48 horas

Descarta que la vía para salir de la crisis política en Francia sea nombrar a un nuevo presidente en sustitución de Macron

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro saliente de Francia, Sébastien Lecornu, ha afirmado este miércoles que "no es momento" de cambiar de presidente y ha confiado en que pueda nombrarse a un nuevo jefe de Gobierno "en las próximas 48 horas", dando por finalizada su misión tras agotar el plazo de negociaciones con los distintos partidos políticos.

Lecornu ha afirmado durante una entrevista con la cadena France 2 que "hay una mayoría" de diputados en la Asamblea Nacional que rechaza la disolución y la convocatoria de elecciones, por lo que es "viable" nombrar a un nuevo primer ministro, asegurando que su misión "ha concluido" tras recibir el encargo por parte de Emmanuel Macron de agotar el plazo de las negociaciones.

En este sentido, ha resaltado que "todos tendrán que hacer un pequeño esfuerzo" para llegar a un acuerdo presupuestario, si bien ha descartado que la vía para salir de la crisis política en Francia sea nombrar a un nuevo presidente en sustitución de Macron.

"En una supuesta democracia representativa, al otorgar un mandato, si, en cuanto surge una pequeña tormenta, se empieza a decir 'tienes que irte', eso pesará sobre los próximos presidentes y luego sobre los alcaldes", ha argumentado después de que en la Asamblea Nacional haya descartado debatir la moción que pedía el cese de Macron.

El primer ministro saliente ha evitado también responder a la pregunta de si el nuevo primer ministro podría provenir de la izquierda francesa. "Eso le corresponde al jefe de Estado", ha dicho, agregando que el equipo que se nombre "tiene que estar completamente desvinculado de las ambiciones presidenciales para 2027".

Por otro lado, ha asegurado que hay "una herida democrática" abierta en la sociedad francesa debido a la aprobación de la reforma de las pensiones aprobada por la ex primera ministra francesa Élisabeth Borne. "Tendremos que encontrar la manera de que el debate sobre la reforma de las pensiones tenga lugar", ha admitido.