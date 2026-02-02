El primer ministro surcoreano habla de "progresos" en los contactos con EEUU por la amenaza arancelaria

Archivo - El primer ministro de Corea del Sur, Kim Min Seok, en una comparecencia parlamentaria. - Europa Press/Contacto/Yao Qilin - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Corea del Sur, Kim Min Seok, ha confirmado este lunes "progresos" con Estados Unidos en sus contactos para resolver el conflicto arancelario después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que estos pasaría del 15% al 25% en represalia a los retrasos en la ratificación del acuerdo comercial pactado por ambos gobiernos en julio de 2025.

"Considero que hicimos bien en abrir contactos inmediatos después de que se generara la situación. No es solo tener línea directa, sino una operación con varios canales y contactos, incluyendo línea directa con el vicepresidente JD Vance", ha explicado Kim en declaraciones recogidas por la agencia Yonhap.

En este sentido, ha insistido en que este enfoque permite conocer las "verdaderas intenciones" de las partes y facilita "el progreso que se está viendo".

Kim ha respondido de esta forma a las críticas contra su Administración por la falta de previsión ante las amenazas de Trump pese al acuerdo suscrito hace unos meses que incluye inversiones surcoreanas en Estados Unidos por valor de 150.000 millones de dólares (cerca de 130.000 millones de euros), así como nuevos contratos comerciales en construcción naval, energía nuclear, minerales críticos, gas natural licuado y aviación.

Según el primer ministro surcoreano pocos dirigentes en el seno de la Administración norteamericana estaban al tanto del volantazo de Trump respecto al acuerdo comercial con Seúl. "Esta cuestión se limitó al método de comunicación único del presidente Trump", ha afirmado.

Desde entonces, altos cargos surcoreanos han viajado a Washington para reunirse con sus pares estadounidenses para aclarar la situación, toda vez Trump apuntó que su Administración "llegará a alguna solución con Corea del Sur".