La primera dama francesa agradece en portugués el apoyo frente a Bolsonaro

Publicado 29/08/2019 22:47:04 CET

PARÍS, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera dama de Francia, Brigitte Macron, ha dado las gracias en portugués a los brasileños que le han expresado su apoyo en estos últimos días ante los comentarios ofensivos vertidos en redes sociales por el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

La esposa del presidente galo, Emmanuel Macron, se ha referido a la polémica de los últimos días durante la inauguración de un museo en Azincourt (Paso de Calais). Así, y aprovechando que "hay cámaras", quiso decir "unas palabras a los brasileños y brasileñas, en portugués: Muito obrigada".

"Muchas gracias a todos los que me han apoyado", ha dicho, erigiéndose en ejemplo de una lucha que es también de "todas las mujeres". "Las cosas cambian, hace falta que todo el mundo tome conciencia", ha añadido, según informa el diario 'Le Parisien'.

La polémica se remonta al fin de semana, cuando un seguidor de Bolsonaro publicó en Facebook un montaje fotográfico con las dos parejas presidenciales: "¿Ahora entiendes por qué Macron persigue a Bolsonaro?". El ofensivo mensaje no habría trascendido de no ser por que entre sus comentarios --según 'O Globo'-- figura uno del propio presidente brasileño: "No le humilles, hombre. Kkkkkkk".

Según el mandatario brasileño, él no faltó al respeto a Brigitte Macron sino que lo único que hizo fue responder a un seguidor suyo para que no "dijera tonterías" y no se metió en la "cuestión personal". La Presidencia, no obstante, ha terminado reconociendo que era mejor retirar el comentario para "evitar una mala interpretación".