La primera ministra danesa llega a Groenlandia para seguir tratando la "grave" crisis con EEUU

La primera ministra de Dinamarca, Mette Fredericksen, llega a Groenlandia, a 23 de enero de 2026
La primera ministra de Dinamarca, Mette Fredericksen, llega a Groenlandia, a 23 de enero de 2026- PRIMERA MINISTRA DE DINAMARCA / X
Europa Press Internacional
Actualizado: viernes, 23 enero 2026 16:34
Seguir en

   MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

   La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, ha llegado este viernes a la capital de Groenlandia, Nuuk, para tratar con su homólogo Jens Frederik Nielsen la "grave" crisis abierta con las ambiciones soberanistas de EEUU sobre la isla y, como último episodio, un "acuerdo marco" sobre el territorio anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump esta semana.

   Durante su paseo por las calles de la capital, Frederiksen ha explicado a los medios que "estamos en una situación grave" y que su intención es la de expresar al primer ministro groenlandés su apoyo "en un momento muy difícil".

   "Necesitamos estar muy cerca uno del otro durante este tiempo. Por eso lo llamaría un 'día de trabajo' en el que preparamos nuestros próximos pasos como Commonwealth y reino", ha añadido.

    Aunque no han trascendido más detalles del acuerdo entre Trump y Rutte, el líder de la OTAN ha asegurado que la soberanía danesa de Groenlandia "no fue abordada" durante su encuentro con el líder estadounidense.

   En medio de la falta de información sobre la posibilidad de que EEUU expanda sus bases o reclame una soberanía parcial, el mandatario estadounidense se ha limitado a indicar que "no hay límite de tiempo" en cuanto a la vigencia del marco de acuerdo alcanzado, como tampoco lo habría en lo referido a las actividades del Ejército de Estados Unidos en Groenlandia: "Podemos hacer lo que queramos en el ámbito militar", ha defendido.

Contador

Artículos Relacionados

Costa y Von der Leyen defienden la soberanía de Dinamarca pero abogan por mantener una buena relación con EEUU
El ministro de Exteriores de Francia visitará Groenlandia "en las próximas semanas"

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado