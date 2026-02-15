La primera ministra de Japón defiende la detención de un capitán chino por navegar en aguas restringidas

Archivo - Imagen de archivo de un barco de los guardacostas japoneses - Europa Press/Contacto/Taidgh Barron - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha justificado el incidente ocurrido el jueves pasado, cuando las autoridades se incautaron de un buque pesquero chino que se encontraba navegando en aguas de la zona económica exclusiva nipona y procedieron a detener al capitán de la embarcación.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, la ultraconservadora dirigente, que desde su llegada al poder ha protagonizado varios encontronazos con China, ha explicado que el capitán se negó a obedecer las órdenes cuando navegaba por la zona económica exclusiva de Japón y "se dio a la fuga".

El capitán del buque ha sido identificado como Zheng Niali y tiene 47 años. Así, ha sido acusado de tratar de evitar una inspección por parte de la Agencia de Pesca de Japón a unos 170 kilómetros de una de las islas deshabitadas que se encuentran en Nagasaki, según informaciones de la agencia de noticias Kiodo.

"La Agencia de Pesca respondió adecuadamente a las actividades ilegales en la zona económica exclusiva de Japón, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes", ha añadido Takaichi, que ha empleado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para justificar la incautación del barco y la detención del capitán, que fue puesto en libertad 24 horas después.

"El capitán del barco pesquero chino fue liberado la noche del 13 después de que el cónsul a cargo del Consulado General de China en Fukuoka presentara una carta de garantía", ha indicado Takaichi antes de afirmar que su gobierno "seguirá adoptando una postura firme en sus actividades de cumplimiento para prevenir y disuadir la pesca ilegal por parte de buques pesqueros extranjeros".