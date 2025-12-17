La primera ministra de Japón dice estar "abierta al diálogo" con China a pesar del aumento de la tensión

Archivo - La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha asegurado este miércoles que su Gobierno está "abierto al diálogo" con China a pesar del aumento de la tensión registrado entre las partes a raíz de unas declaraciones de la mandataria japonesa respecto a la situación de Taiwán.

"China es un importante vecino para Japón y tenemos que construir relaciones estables y constructivas. Siempre estamos abiertos al diálogo; nuestra puerta no está cerrada", ha explicado durante una rueda de prensa en la que ha tratado de reducir la tensión.

A pesar del deterioro de los lazos entre las partes, que se ha acrecentado después de que amenazara con adoptar medidas contundentes respecto a la posible invasión de Taiwán, Takaichi ha abogado por abordar las diferencias entre las partes. Esto hace referencia a unas declaraciones con las que advirtió de una posible "intervención" nipona en caso de que China utilice medios militares para gestionar el asunto de Taiwán.

"La comunicación es especialmente importante porque han asuntos sin resolver y desafíos entre las partes", ha expresado, al tiempo que ha mostrado su deseo de dialogar, tal y como ha recogido la agencia de noticias Kiodo.

Respecto a la posibilidad de una "crisis en Taiwán" que podría convertirse en un problema "existencial", la primera ministra ha lamentado que esto "no cambia la postura consistente del Gobierno japonés". "Vamos a seguir explicando esto a China y a la comunidad internacional a todos los niveles", ha aseverado.

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de los ochenta.