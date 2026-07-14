La princesa Mette-Marit de Noruega recibe el alta tras ser sometida a un trasplante de pulmón

Archivo - La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit - Lise serud/NTB/dpa - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casa Real de Noruega ha informado de que la princesa heredera consorte, Mette-Marit, ha sido dada de alta este martes tras haber sido sometida con éxito el pasado mes de junio a un trasplante de pulmón en el Hospital Universitario de Oslo.

"Durante los próximos seis meses, la princesa heredera se someterá a rehabilitación y tendrá un seguimiento exhaustivo para detectar posibles complicaciones como el rechazo y las infecciones", ha explicado la jefa del Departamento de Neumología del Hospital Universitario de Oslo, Are Holm, en un comunicado de la Casa Real.

Si bien la salud de la princesa heredera es actualmente "buena", según ha valorado su equipo médico, durante el periodo de rehabilitación no está previsto que desempeñe funciones oficiales. "Suele transcurrir aproximadamente un año antes de que la afección pase a una fase más estable", ha detallado Holm.

Mette-Marit ha trasladado su agradecimiento a los donantes de órganos, así como a todas aquellas personas que la han apoyado durante este tiempo y también ha aprovechado para enviar un saludo a sus "amigos" con fibromialgia, asegurando que han sido "excepcionales" durante una de las etapas "más difíciles" de su vida.

"Quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que me han acompañado en este largo camino: mi familia, médicos, cirujanos, enfermeros, fisioterapeutas y demás personal sanitario, y a todos aquellos que contribuyen de manera invaluable al sistema de salud noruego cada día", ha agregado.

La monarquía noruega ha indicado que el príncipe heredero Haakon adaptará su agenda oficial para apoyar a su esposa durante este período. "Si bien sabemos que nos espera un largo camino de recuperación y que pueden surgir complicaciones, nos sentimos muy satisfechos de haber llegado hasta aquí", ha afirmado el heredero al trono en el país nórdico.

HOIBY PASA A ARRESTO DOMICILIARIO

El alta hospitalaria se produce en la misma semana en la que la Fiscalía ha decidido no admitir a trámite una apelación tras una sentencia de un tribunal que dictaminó que Marius Borg Hoiby, hijo de Mette-Marit, podrá permanecer cuatro semanas cumpliendo su condena bajo arresto domiciliario con modalidad de tobillera electrónica pese a que los fiscales detectaron un alto riesgo de reincidencia.

Hoiby --que previsiblemente será trasladado a la propiedad de los príncipes herederos en Skaugum, Asker-- fue condenado a mediados de junio a cuatro años de cárcel tras ser declarado culpable de varios delitos sexuales y de agresión, incluyendo dos violaciones a mujeres.

La defensa del hijo de Mette-Marit aceptó la decisión del tribunal, si bien había solicitado la libertad condicional, aludiendo a su complicada situación familiar por la operación de su madre. "Estar al margen es increíblemente duro", reconoció el joven durante el proceso, según ha recogido la cadena de televisión NRK.