La principal empresa energética de Bahréin declara fuerza mayor tras un ataque contra la única refinería del país

Archivo - Refinería en Bahréin (archivo) - Europa Press/Contacto/Roberto Cappello - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La principal empresa energética de Bahréin, Bapco Energies, que opera la única refinería del país, ha declarado este lunes la fuerza mayor en sus operaciones, tras un ataque contra las citadas instalaciones en el marco del conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra Irán.

"Bapco Energies BSC, la compañía energética integrada de Bahréin, por la presente notifica un caso de fuerza mayor en las operaciones de su grupo, afectadas por el conflicto regional en curso en Oriente Próximo y el reciente ataque a su complejo de refinería", ha dicho la empresa en un comunicado.

Así, ha recalcado que "todas las necesidades del mercado local están totalmente cubiertas, según los planes proactivos implementados, lo que garantiza la continuidad del suministro y satisface la demanda local, sin impactos", antes de adelantar que dará más información en el futuro, según transcurra la situación.

El comunicado ha sido publicado después de que la refinería haya sido alcanzada en un ataque contra Maamir, por lo que las instalaciones han sufrido daños no especificados, si bien no hay víctimas, según ha recogido la agencia estatal bahreiní de noticias, BNA. Horas antes, las autoridades habían denunciado más de 30 muertos en un ataque iraní contra Sitra.

La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.