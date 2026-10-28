La principal fuerza árabe de Israel se abre a pactos para conformar una alternativa a Netanyahu

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante un discurso tras conocerse los primeros escrutinios. - Saeed Qaq / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de la Lista Conjunta, Yusef Jabarin, ha señalado este miércoles que su formación se abre a pactos con formaciones judías para conformar una alternativa al Gobierno de Benjamin Netanyahu, cuyo partido Likud ha ganado las elecciones en Israel pero su bloque no logra la mayoría parlamentaria de 61 escaños.

"Cualquiera que quiera ofrecer una alternativa sustancial y genuina al Gobierno de Netanyahu, marcado por el derramamiento de sangre, tendrá que hablar con nosotros para allanar el camino hacia el cambio que el pueblo israelí anhela", ha afirmado Jabarin en declaraciones a la cadena de televisión Canal 13.

De esta forma, ha llamado a la colaboración entre fuerzas judías y árabes, toda vez que estas últimas serán clave para la formación de Gobierno aumentar ostensiblemente su peso en la Knesset. "O bien se mantiene el racismo, la exclusión y la supremacía, o bien se establece una auténtica colaboración entre judíos y árabes", ha afirmado incidiendo en que su partido hará valer su peso parlamentario y allanará el camino a la salida de Netanyahu.

Las fuerzas políticas árabes de Israel han celebrado los resultados históricos logrados en los comicios y reafirmado su voluntad de formar parte de una futura coalición de gobierno, una vez se antojan esenciales para desbancar al bloque derechista judío del actual primer ministro.

Según el escrutinio, la Lista Conjunta logra 13 escaños, mientras que Lista Árabe Unida (Raam) se hace con otros seis, por lo que suman una cifra histórica de 19 asientos en el próximo Parlamento israelí y serán clave para que una coalición liderada por el ex jefe del Estado Mayor, Gadi Eisenkot, llegue al poder.