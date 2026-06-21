La principal oposición somalí presenta su propio modelo electoral para resolver la crisis política en el país

Archivo - Hasan Sheij Mohamud, presidente de Somalia - Europa Press/Contacto/Noushad Variyattiyakkal

MADRID, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo para el Futuro de Somalia, la principal alianza opositora del país, ha presentado este fin de semana su propuesta de modelo electoral para intentar resolver la crisis política que lleva acuciando desde hace meses al país, en torno a la situación del presidente, Hasán Sheij Mohamud, cuyo mandato fue prorrogado recientemente pese a la falta de elecciones.

La propuesta, que según fuentes del portal de noticias Hiraan on Line ha sido entregada ya a negociadores de Estados Unidos y la Unión Europea, incluye por vez primera un compromiso de los opositores para celebrar elecciones de manera directa, como pide el Gobierno. Sin embargo, también desea preservar de alguna forma el reparto de poderes entre clanes, imprescindible a su juicio para mantener la estabilidad del país.

El plan contempla que la votación se base en la fórmula de reparto de poder que mantiene la actual asignación de escaños parlamentarios por clanes. Según la propuesta, los votantes locales elegirían directamente a los representantes para dichos escaños. Además, la oposición propone que la votación se celebre en un solo día utilizando papeletas de papel en lugar de un sistema de votación electrónica.

La coalición pide además que este sistema sea usado de manera experimental y con la colaboración de una comisión supervisora en los estados de Hirshabelle y Galmudug en un plazo de tres meses. Las elecciones federales deberían ocurrir antes de que termine este año.

Cabe recordar que el presidente del país, Hasan Sheij Mohamud, decidió ampliar hasta el 15 de mayo de 2027 un mandato que expiró, según sus críticos, hace un mes y medio.

Todos los esfuerzos para convocar elecciones el 15 de mayo de este año fracasaron prácticamente antes de empezar por una multitud de motivos. Hay estados separatistas como Puntlandia o Jubalandia que han roto el diálogo con el Gobierno porque se oponen a las enmiendas constitucionales impulsadas por el presidente para fomentar las elecciones directas en un país que estructuralmente, esgrime la oposición, no está preparado para ello.

Además, existe la constante amenaza de la violencia de grupos armados como Al Shabaab o Estado Islámico. Otro estado separatista como es Somalilandia ha sido reconocido recientemente por Israel en una decisión sin precedentes.

Todos estos factores, sumados, han colocado al país al borde de la fragmentación mientras el presidente ha terminado por aferrarse a su argumento de que revisión constitucional bajo la que ahora funciona el país estipula un nuevo límite de mandato de cinco años que, en teoría, le capacitaría para seguir gobernando de manera legítima durante los próximos 12 meses.