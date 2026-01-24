La principal oposición de Somalia acepta dialogar con el Gobierno para resolver una peligrosa parálisis electoral

Imagen de archivo de Mogadiscio, la capital de Somalia - Europa Press/Contacto/Yang Guang

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo para el Futuro de Somalia, la principal alianza opositora de Somalia, ha aceptado en principio participar a partir del 1 de febrero en una ronda de diálogos con el Gobierno del país para intentar resolver la situación de parálisis política que se va agravando con el paso de las semanas porque todavía no hay fecha para declarar elecciones y el mandato actual expira el 15 de mayo.

La oposición ha puesto como condición que el presidente del país, Hasan Sheij Mohamud, abandone su política de reformas constitucionales destinadas a imponer el sufragio universal porque entienden que, con tan poco tiempo, su imposición es tarea prácticamente imposible debido a la compleja realidad política del país.

Como ejemplo, la alianza opositora comprende a líderes de los estados separatistas de Puntlandia y Jubalandia, que en 2024 rompieron sus relaciones con el Gobierno precisamente por esta cuestión. Las enmiendas, además, concedían al presidente la capacidad para designar o cesar al primer ministro algo que entendían como un impulso centralizador destinado en último término a arrebatar competencias a los estados del país.

En la coalición también participan destacadas figuras de otra alianza opositora, el Foro de Salvación de Somalia, que incluye por ejemplo al expresidente Sharif Sheij Ahmed y a los ex primeros ministros Hasán Alí Jaire, Mohamed Husein Roble y Abdi Fará Shirdon.

La decisión de los opositores de acudir a esta "conferencia consultiva" está, explican en un comunicado publicado por los medios somalíes, "motivada por la necesidad de prevenir un vacío constitucional y buscar una solución política inclusiva que salvaguarde la unidad y la condición de Estado de la República Federal de Somalia".

Hay que tener en cuenta que esta situación está agravada por la lucha contra las organizaciones yihadistas Al Shabaab y Estado Islámico, y por la crisis con otro estado separatista, Somalilandia, cuya independencia ha sido reconocida recientemente por Israel por motivos estratégicos dada su proximidad geográfica con Yemen, donde la insurgencia hutí ha lanzado ataques contra suelo israelí en represalia por su ofensiva en Gaza.

Es por ello que la oposición espera que las conversaciones, en lugar de reformas constitucionales, aborden en su lugar temas más proritarios como la seguridad nacional, en particular la lucha contra Al Shabaab y Estado Islámico, y la necesidad de alcanzar "un consenso sobre un marco electoral para las instituciones federales".

La Unión Europea había instado el miércoles a la alianza opositora de Somalia a aceptar la invitación del gobierno para participar en un foro consultivo nacional para resolver el creciente agotamiento político.

"La UE acoge con satisfacción la invitación al Consejo del Futuro de Somalia a un foro nacional", declaró el miércoles la embajadora de la UE en Somalia, Francesca Di Mauro, que veía la reunión como "fundamental para alcanzar amplio consenso sobre las elecciones antes de que expiren los mandatos".