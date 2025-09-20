La principal organización indígena de Ecuador denuncia el bloqueo de sus cuentas bancarias

Archivo - Movilización de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) (archivo) - Juan Diego Montenegro/dpa - Archivo

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), principal organización indígena del país, ha denunciado el bloqueo de varias cuentas bancarias de sus dirigentes y organizaciones miembro en medio del paro nacional indefinido convocado para protestar por la eliminación del subsidio al diésel, que ha provocado una subida de los precios de más del 50 por ciento del carburante.

Las entidades bancarias han justificado los bloqueos por "órdenes estatales", lo que la CONAIE interpreta como una acción de intimidación y criminalización.

"El bloqueo económico a dirigentes indígenas no es un acto aislado, sino parte de una estrategia para criminalizar la protesta social y debilitar las demandas de los pueblos y nacionalidades del país, que buscan soluciones frente a la crisis económica que atraviesan millones de ecuatorianos", ha apuntado CONAIE en un comunicado.

"Rechazamos cualquier intento de amedrentamiento y ratificamos nuestro compromiso con la defensa de la vida, el territorio y los derechos colectivos (...) sin dejarse intimidar por acciones ilegales o políticas de persecución", ha destacado.

La CONAIE, liderada por su presidente Marlon Vargas, ha llamado a la unidad de pueblos originarios, comunidades campesinas y ciudadanos para resistir las políticas económicas del Gobierno del presidente, Daniel Noboa. Además, ha denunciado actos de represión, persecución y criminalización, solicitando la vigilancia de organismos internacionales como la ONU y la CIDH.

La organización demanda asimismo la reducción del IVA del 15 al 12% y la reinstalación del parlamento plurinacional de pueblos y organizaciones sociales.

El presidente Noboa ha respondido a las protestas con la declaración del estado de excepción en siete provincias y prohibiendo concentraciones, aunque las movilizaciones persisten.