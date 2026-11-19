Afiliados a la CGIL llaman a la huelga general durante una flash-mob a 18 de noviembre de 2026 - Aleandro Biagianti / Agf / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación General Italiana del Trabajo, la primera central sindical italiana, ha realizado su último llamamiento a la huelga general este próximo viernes para protestar por los "repugnantes" presupuestos para 2027 y su impacto en la precariedad laboral.

"Hay que hacer huelga el 20 de noviembre porque no hay ninguna respuesta en la maniobra presupuestaria respecto a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras", ha denunciado el secretario general de la NDiL/CGIL (la estructura sindical de la CGIL), Andrea Borghesi, tras registrar formalmente la movilización.

Los sindicatos denuncian por ejemplo los planes de imponer un impuesto fijo del 15 % sobre los ingresos de hasta 100.000 euros para los autónomos, la restricción de la indexación de las pensiones y el recorte de casi 7.000 puestos de trabajo en el sector educativo.

"En particular, no hay ninguna respuesta para los trabajadores precarios, ya sean empleados o autónomos", ha lamentado el líder sindical, quien ha animado por última vez a la población a sumarse a este paro de 24 horas declarado en todos los sectores públicos y privados.

El secretario general de la central sindical, Roberto Landini, ha hablado sin paños calientes: "Son unos presupuestos repugnantes", ha manifestado antes de incidir en otro punto conflictivo como es el de la sanidad pública al entender que encubren una aceleración de las privatizaciones.

"Aumentar el gasto al 7,5% del PIB significa aumentar el gasto sanitario en nuestro país a 40.000 millones de euros. Hoy, el gasto privado ha alcanzado los 45.000 millones de euros. Esto demuestra cómo ha comenzado el proceso de privatización en nuestro país y, por lo tanto, debe detenerse", ha explicado en rueda de prensa.

Landini ha vuelto a acusar al Gobierno italiano y a la primera ministra, Giorgia Meloni, de negociar de mala fe. Para cuando convocaron a los sindicatos a hablar de los presupuestos el pasado viernes, "ya estaba todo decidido" en una maniobra "simplemente repugnante".