El principal sospechoso del asesinato del periodista neerlandés De Vries confiesa su participación en el crimen

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El principal sospechoso del asesinato del periodista de investigación neerlandés Peter R. de Vries, tiroteado en plena calle de Ámsterdam en julio de 2021, ha reconocido este lunes que participó en el ataque del reportero, cambiando así sus anteriores versiones ante las autoridades de Países Bajos.

El sospechoso, identificado como Kamil E. y que había sido condenado a 28 años de prisión, ha declarado durante una audiencia de apelación que él era la persona designada para matar al reportero pero que "no quería" y que recibió amenazas de muerte por negarse, ha recogido la cadena de televisión neerlandesa RTL.

"Mentí entonces", ha dicho, en referencia a las declaraciones anteriores, cuatro años después del asesinato de De Vries. Kamil, que llegó a Países Bajos en marzo de 2021, ha explicado que contactó con una persona que le preguntó si quería hacer trabajos esporádicos y cuando le preguntó que si quería matar a alguien dijo "al principio que sí".

Kamil ha asegurado que no cometió el asesinato: "Me amenazaron de muerte. (...) Me dijeron que sabía demasiado y que no podía echarme atrás. Tuve que conducir", ha relatado, recordando que le obligaron a llevar al presunto tirador a Ámsterdam o, de lo contrario, él y su familia serían asesinados.

El Ministerio Público ha pedido condenar a cadena perpetua a varias personas implicadas en el asesinato de De Vries, en un caso en el que cerca de una decena de hombres están siendo juzgados. Hasta ahora, seis personas fueron condenadas por este crimen a penas de hasta 28 años de cárcel, pero las autoridades siguen sin tener claro quién ordenó realmente el asesinato.

La Policía arrestó al tirador y el conductor apenas 45 minutos después de que el periodista recibiera un disparo en pleno centro de la ciudad el 6 de julio de 2021. Los agentes encontraron el arma homicida en el coche, así como teléfonos con mensajes incriminatorios. Sin embargo, Kamil declaró desconocer la identidad de su cliente y declinó hacer más declaraciones.

Durante el juicio anterior ya se había discutido la posibilidad de que se le pidiera a este y no al actual tirador que fuera el que matara a De Vries.