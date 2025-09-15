El principal sospechoso de la desaparición de Madeleine McCann se niega a declarar en Reino Unido

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Metropolitana de Londres ha informado este lunes que Christian Brueckner, principal sospechoso de la desaparición en 2007 de la niña británica Madeleine McCann en Portugal, se ha negado a declarar en Reino Unido poco antes de ser excarcelado tras cumplir condena por otro caso de violación en Alemania.

El responsable a cargo de la investigación en Reino Unido, Mark Cranwell, ha explicado que la Policía Metropolitana ha enviado una solicitud internacional en la que citaba a declarar a Brueckner, de nacionalidad alemana, si bien este ha rechazado responder a las preguntas en el marco del caso sobre la desaparición de McCann.

La Policía Metropolitana ha aclarado que, pese a ello, seguirán con la investigación contra Brueckner, quien saldrá previsiblemente de la cárcel este mes tras cumplir una condena de siete años por la violación en 2005 de una mujer de 72 años en el complejo turístico de Praia da Luz, en el Algarve, cerca de la zona donde se vio a la pequeña Madeleine por última vez.

Esto se produce después de que una corte de Brunswick absolviera en octubre de 2024 por falta de pruebas a Brueckner de otras tres violaciones y dos casos de abusos sexuales a menores en Portugal que habrían tenido lugar entre los años 2000 y 2017, si bien esto no guarda relación con la desaparición de la menor.

Brueckner, de 49 años, sigue siendo el principal sospechoso del caso de Madeleine, que desapareció hace más de 15 años mientras se encontraba de vacaciones en un apartamento en Praia da Luz junto a sus padres y sus hermanos gemelos.