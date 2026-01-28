El príncipe heredero de Arabia Saudí asegura a Pezeshkian que su país no será empleado para atacar Irán

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, ha asegurado este martes que el territorio ni el espacio aéreo de su país serán empleados para atacar, en una conversación telefónica que ha mantenido este martes con el presidente iraní, Masud Pezehskian, en medio de las crecientes tensiones con Estados Unidos, que a principios de esta semana anunció el despliegue de su portaaeronaves 'USS Abraham Lincoln' en Oriente Próximo.

"El príncipe heredero ha reafirmado durante la llamada la posición del Reino en cuanto al respeto de la soberanía de la República Islámica de Irán, y que el Reino no permitirá que su espacio aéreo o su territorio se utilicen en ninguna acción militar contra la República Islámica de Irán ni en ningún ataque de ninguna parte, independientemente de su destino", ha señalado en un comunicado difundido en redes sociales.

El también primer ministro saudí ha manifestado asimismo durante la llamada el respaldo de Riad "a cualquier esfuerzo por resolver las diferencias a través del diálogo, de manera que se refuercen la seguridad y la estabilidad en" Oriente Próximo.

Por su parte, según ha relatado Bin Salmán, el presidente de Irán ha expresado su "agradecimiento" a las autoridades saudíes "por su firme postura en el respeto de la soberanía y la integridad territorial de la República Islámica de Irán, así como por el papel desempeñado por (...) el príncipe heredero en los esfuerzos por lograr la seguridad y la estabilidad en la región".

Pezeskhian ha puesto al corriente a Bin Salmán sobre los "esfuerzos" de su Ejecutivo "al respecto" de la ola de movilizaciones que desde finales del pasado diciembre ha sacudido el país centroasiático y cuya represión ha dejado al menos 3.100 muertos, según el balance oficial de Teherán, si bien Human Rights Activists in Iran, una ONG con sede en Estados Unidos, ha elevado esta cifra a más de 6.100.