París declara el toque de queda en dos zonas de la ciudad ante nuevas manifestaciones

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Las autoridades policiales de Francia han declarado el toque de queda para dos sectores de la capital, París, en previsión de las nuevas protestas de este fin de semana, que contarán con un dispositivo policial especial coincidiendo también con las fiestas de Halloween.

En concreto, la Prefectura ha decretado el toque de queda entre las 23.00 horas y las 6.00 horas en las zonas de la plaza de la República y Châtelet-Les Halles durante las noches del sábado al domingo y del domingo al lunes.

Las autoridades han señalado que, en el contexto de las movilizaciones contra el encarecimiento de la vida y las fiestas de Halloween, las iniciativas para mantener el orden siguen siendo necesarias y "están justificadas por la existencia de alteraciones del orden público".

Además, la Prefectura de Policía de París ha rechazado el recorrido planteado por la Confederación General del Trabajo (CGT) y los 'chalecos amarillos' para las movilizaciones de este sábado y ha planteado una alternativa entre Porte de Bagnolet y Porte de Charenton, en el este de la capital, con la salida prevista a las 14.00 horas.

Por su lado, el ministro de Justicia francés, Gérald Darmanin, en la víspera de las nuevas movilizaciones ha insistido en una circular a los fiscales sobre "mantener una respuesta penal firme y rápida" ante el "importante riesgo" de que se cometan "actos violentos el 31 de octubre de 2026, especialmente durante la noche".

Darmanin ha vuelto a señalar que las autoridades tienen el foco puesto en las redes sociales, ante la posible convocatoria de actos violentos. "Las provocaciones públicas a la violencia, especialmente en las redes sociales, deben ser objeto de una vigilancia especial en su tratamiento judicial, recurriendo a los mecanismos de prohibición de acceso a las redes sociales", ha indicado en un mensaje a los fiscales que recoge el diario 'Le Figaro'.

De esta forma subraya que los autores identificados de actos de violencia contra las fuerzas del orden, daños en edificios públicos, incendios o saqueos "serán puestos a disposición judicial al término de su detención policial y procesados mediante el procedimiento de comparecencia inmediata", y añade que los menores "serán procesados con la misma exigencia de rapidez y firmeza en los casos más graves".

33 DE LOS DETENIDOS SE ENCUENTRAN EN PRISIÓN PROVISIONAL

La Policía Nacional de Francia ha informado además este viernes de que 33 de los detenidos el pasado fin de semana por actos de violencia y saqueos en el contexto de las protestas ciudadanas se encuentran en prisión provisional, antes de otro fin de semana en el que las fuerzas del orden se preparan para movilizaciones masivas.

Según ha detallado en un comunicado, varios de los detenidos el pasado 24 de octubre ya han comparecido ante la Justicia en Marsella o Bayona, entre otros.

En concreto, 18 personas fueron detenidas mientras saqueaban dos establecimientos en Marsella, de los cuales cuatro ingresaron en prisión tras ser puestos a disposición judicial, el resto han quedado en libertad bajo control judicial.

En Tolón, en la región la región Provenza-Alpes-Costa Azul, 22 personas fueron puestas en prisión provisional en relación con choques violentos con agentes policiales, siendo prolongadas las detenciones contra diez de ellos.

Mientras, en Bayona, un hombre que lanzó gases lacrimógenos y objetos contundentes contra los agentes de Policía, además de agredir a uno, ha sido ya condenado a seis mes de prisión y se encuentra encarcelado.

En el departamento de Drome, 18 personas han sido puestas en detención provisional por tenencia de equipamientos prohibidos, incluyendo cuchillos, ácido clorhídrico, lanzador de proyectiles metálicos y morteros de artificio.

El Ministerio del Interior informó de 1.314 detenidos durante las multitudinarias protestas sociales del pasado sábado, si bien la cifra cayó respecto a los 2.628 detenidos del sábado 17 de octubre, y el número de disturbios e incidentes violentos fue notablemente menor.