Archivo - El ahora expresidente de Paraguay Santiago Peña - David Cruz Sanz / Zuma Press / Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un juez de Paraguay ha ordenado este miércoles prisión provisional para Francisco Peña, hermano del expresidente Santiago Peña, por presunto blanqueo de capitales, asociación criminal y otros delitos en el marco de la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank, caso que llevó a la detención de ambos.

El magistrado Osmar Legal ha adoptado la medida a petición de la Fiscalía, que considera que Francisco Peña, detenido desde el pasado lunes por participar en una presunta operación inmobiliaria por valor de 2,7 millones de euros a través de la firma PEAR S.R.L., en complicidad de Ueno Bank y Grupo Vázquez.

En particular, los fiscales sostienen que el hermano del exmandatario "habría intervenido en una serie de operaciones societarias, financieras y patrimoniales que (...) habrían permitido la captación (...) de beneficios patrimoniales vinculados al conglomerado económico Grupo Vázquez/Ueno Bank S.A.".

Además, según un escrito recogido por el portal de noticias paraguayo Última Hora, apuntan a que Peña participó en "mecanismos de interposición y resguardo societario mediante los cuales se habrían captado, encubierto y consolidado réditos patrimoniales presuntamente vinculados a las gestiones atribuidas a su hermano, Santiago Peña Palacios, en el ejercicio de la función pública".

El magistrado no ha accedido a la defensa, que pidió "medidas menos gravosas" para su cliente, alegando que "no existe peligro de fuga".

Además, ha ordenado el arresto domiciliario de su esposa, Rocío Caballero, y el embargo de unos inmuebles del matrimonio "hasta cubrir la suma de 13.000 millones de guaraníes paraguayos", esto es, cerca de 1,9 millones de euros.