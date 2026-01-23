El proceso de selección de jurado en el caso federal contra Mangione arrancará el 8 de septiembre

Archivo - El joven Luigi Mangione, acusado de matar a tiros al consejero delegado de la aseguradora UnitedHealthcare, Brian Thompson - Europa Press/Contacto/Andrea Renault - Archivo

El proceso de selección de jurado en el caso federal contra Luigi Mangione, el joven acusado por la muerte a tiros en diciembre de 2024 de Brian Thompson, consejero delegado de UnitedHealthcare, arrancará el 8 de septiembre, según ha informado la Justicia estadounidense.

La jueza del tribunal del distrito sur de Nueva York, Margaret Garnett, ha detallado que el cronograma dependerá de si se solicita la pena de muerte contra Mangione. De esta forma, en caso de que se descarte la pena capital, el proceso empezará el 13 de octubre.

Por contra, si la jueza decide proceder con la pena de muerte, el inicio del juicio se retrasará hasta el 11 de enero de 2027. Garnett deberá decidir así si concede la moción de la defensa para desestimar dos cargos relacionados con el acoso de Mangione a Thompson, lo que lo hace elegible para la pena capital.

Mangione también enfrenta un cargo de asesinato en un tribunal estatal de Nueva York, donde no se permite la pena de muerte, aunque el juez no ha fijado una fecha para el juicio. Se ha declarado no culpable en ambos casos, según ha recogido Bloomberg.

El joven fue detenido en un McDonald's de la ciudad de Altoona, en el estado de Pensilvania, cinco días después de matar presuntamente a tiros a Thompson, de 50 años, frente al hotel New York Hilton Midtown de Manhattan. El empresario, con una trayectoria de dos décadas en UnitedHealth, asumió en 2021 la dirección de la división de seguros de UnitedHealthcare.

Los investigadores sospechan que Mangione actuó movido por el rencor hacia la industria de los seguros sanitarios privados en Estados Unidos, denunciada en numerosas ocasiones por rechazar casi por defecto reclamaciones de sus propios clientes.