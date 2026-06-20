El profesorado mexicano acuerda el fin de la huelga indefinida y el levantamiento de las acampadas

Profesores del CNTE durante una movilización en Ciudad de México - Europa Press/Contacto/Nadia Tecuapetla

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) acordó el viernes por la noche (madrugada en España) la suspensión de su huelga nacional tras 19 días de protestas y el levantamiento de las acampadas instaladas en Ciudad de México y otras ciudades del país tras las movilizaciones para exigir una reforma del sistema de pensiones.

El fin de esta etapa de lucha, no es sinónimo de haber sido "derrotados", sino que es un paso más para "volver con mayor fortaleza, entereza e inteligencia", ha argumentado durante la asamblea de la organización sindical que decidió suspender el paro el secretario general de la sección 9 de Ciudad de México, Pedro Hernández Morales.

"La lucha ha sido histórica. No sólo porque denunciamos a un gobierno que no está de lado de los trabajadores, sino de las Afores (Administradoras de Fondos para el Retiro). Hemos sido noticia nacional e internacional, y se cumplió con el objetivo de visibilizar que en el país no hay un sistema de jubilaciones para todos los trabajadores. Y eso lo puso sobre la mesa la CNTE", ha añadido Hernández.

Ahora el profesorado volverá a sus estados, "no por una cuestión de derrota, sino para reorganizarnos". "Corresponsabilidades, tenemos que ir a nuestros espacios y hacer un balance de esta jornada de lucha, y también, llevar esta reflexión a nivel nacional", ha explicado.

Los maestros exigían la derogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 2007, que privatizaba su sistema de pensiones y eliminaba su presión vitalicia. El Gobierno solo ha ofrecido la creación de una aseguradora pública para garantizar el pago de sus pensiones y la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

"Durante estos días se visibilizó la cerrazón del gobierno federal", ha apuntado la secretaria general de la sección 22 de Oaxaca, Yenny Aracely Pérez Martínez.