Las protestas por la vivienda vuelven a recrudecerse en Portugal para pedir la dimisión del Gobierno

Imagen de archivo de las protestas por una vivienda digna en Portugal. - Diogo Baptista / Zuma Press / Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las protestas por el derecho a una vivienda digna se han recrudecido en Portugal, donde miles de personas han vuelto a salir a la calle en las principales ciudades del país para pedir la dimisión del Gobierno tras los últimos desalojos a manos de la Policía de las acampadas dispuestas en el marco de las manifestaciones.

La tensión sigue aumentando en el país a medida que el Parlamento debate los Presupuestos para 2027, una discusión que estará profundamente marcada por el malestar social, especialmente debido a los disturbios y las cargas policiales registradas durante los últimos días.

Los manifestaciones han vuelto a congregarse frente a la Asamblea, desde donde han prometido seguir adelante con las marchas hasta que el Ejecutivo presente su dimisión en bloque y exigir medidas urgentes para acabar con el problema de la vivienda.

Además, han instado a los sindicados a sumarse a la huelga del 11 de noviembre convocada en España y han hecho un llamamiento a la población a sumarse a las marchas previstas para el 14 de noviembre en todo el país, según informaciones del diario portugués 'Publico'.

Los precios de la vivienda se han duplicado desde 2017 y los nuevos contratos de alquiler casi se han duplicado también. Esta situación afecta especialmente a los jóvenes, habida cuenta de que los salarios no han evolucionado al mismo ritmo. Es por ello que muchos manifestantes piden que se retire el proyecto de ley que facilitaría los desahucios y eliminaría los topes a los nuevos alquileres.