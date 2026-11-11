El próximo líder de Letonia avisa de que el país estará en un "callejón sin salida" si sigue endeudándose

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo primer ministro de Letonia, Andris Kulbergs, ha advertido este miércoles de que Letonia podría verse en un "callejón sin salida" si sigue endeudándose y no toma medidas para controlar el gasto público.

"Si continuamos endeudándonos y gastando sin cobertura, llegaremos a un callejón sin salida", ha señalado Kulbergs en un mensaje difundido en redes sociales que llega cuando se encuentra en negociaciones para formar Gobierno y ser reelecto en el puesto.

Esta situación podría desembocar en nuevos recortes severos y subidas de impuestos, similares a los aplicados durante crisis anteriores, ha avisado Kulbergs, quien ha llegado a alertar de que este episodio podría llevar a entregar "las llaves de la gestión del Estado al Fondo Monetario Internacional".

De esta manera ha defendido tres líneas de actuación que pasan por "eliminar los gastos superfluos en el aparato estatal, recuperar la disciplina fiscal de 2018 e impulsar el crecimiento económico mediante la promoción de inversiones reales".

En todo caso, ha negado que entre sus planes para el próximo Ejecutivo este la retirada de apoyo a los grupos sociales menos protegidos, incidiendo en que eso es solo uno de los ejemplos puestos por la Auditoría del Estado sobre la situación financiera del país.

Kulbergs logró un claro triunfo electoral tras prometer cambios y "poner orden" en las finanzas nacionales. "Hay que poner las finanzas en orden. Habrá que revisar cada gasto. Los ingresos y los gastos deben cuadrar", ha venido avisando desde que se hizo como claro vencedor de los comicios en los que la formación de centroderecha Nueva Unidad de la ex primera ministra Evika Silina sufrió un desplome electoral, tras perder 19 escaños en la Saeima.