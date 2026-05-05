Un proyectil de "origen desconocido" alcanza un buque mercante en el estrecho de Ormuz

Archivo - Buque de la Guardia Revolucionaria iraní y una lancha rápida en aguas del golfo Pérsico - Europa Press/Contacto/Rouzbeh Fouladi - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Un buque mercante ha sido alcanzado este martes por un proyectil de procedencia aún desconocida en el estrecho de Ormuz, enclave estratégico que permanece cerrado en medio de la guerra entre Estados Unidos e Irán, según ha anunciado el Centro de Operaciones de Comercio Martímo de Reino Unido (UKMTO, por su siglas en inglés).

El organismo ha confirmado el incidente en una breve nota en redes sociales, precisando que ha tenido lugar a las 20.30 horas (hora peninsular española), sin dar más detalles, mientras "las autoridades investigan el suceso".

En una nota difundida poco después, ha señalado que este mismo martes "unidades navales estadounidenses que transitaban por el estrecho de Ormuz repelieron diversas amenazas", lo que, pone "de relieve un entorno de riesgo elevado para la navegación mercante en la zona".

El UKMTO se ha referido a estos hechos así como a los ataques de este lunes contra instalaciones petroleras en Fuyaira, Emiratos Árabes Unidos, en un resumen sobre el tráfico en el estrecho de Ormuz en las últimas 48 horas, el cual continúa "muy reducido", y en el que ha advertido de que las posibles minas en este paso y sus alrededores "siguen siendo una amenaza"