Registrado un incendio en un buque tras ser alcanzado por un proyectil en el estrecho de Ormuz

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Un buque que atravesaba el estrecho de Ormuz ha sido alcanzado por un proyectil de origen desconocido, un suceso que ha provocado un incendio a bordo y ha derivado en la evacuación de parte de la tripulación, según ha informado este domingo el centro de Operaciones Marítimas Comerciales de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El organismo, vinculado a la Armada británica, ha señalado que "un proyectil desconocido impactó contra un buque cuando este cruzaba el estrecho de Ormuz", antes de agregar que "se ha registrado un incendio a bordo del buque tras el ataque".

"Las autoridades locales están en el lugar para ayudar en la evacuación de la tripulación", ha manifestado, antes de agregar que por ahora no dispone de información sobre la situación de los miembros de la tripulación, el alcance de los posibles desperfectos en el barco o las eventuales repercusiones medioambientales derivadas del impacto.

Ante el incidente, ha recomendado a las embarcaciones que operen en la zona que extremen las medidas de precaución y que comuniquen cualquier comportamiento o actividad que consideren sospechosa mientras las autoridades llevan a cabo las correspondientes investigaciones.

La advertencia se produce después de que la UKMTO alertara el pasado 12 de julio de que el nivel de riesgo para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz continuaba siendo "grave" a causa del conflicto abierto por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.