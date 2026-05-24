Un proyectil ruso alcanza la residencia del embajador de Albania durante el bombardeo sobre Kiev

Imagen de archivo de un ataque ruso en Kiev - Evgen_kotenko / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Albania ha presentado una queja formal contra Rusia tras denunciar que uno de los proyectiles del ataque masivo ruso de esta pasada noche contra Kiev ha alcanzado la residencia del embajador y "ha puesto en peligro su vida", sin dar más detalles.

"Atacar o poner en peligro áreas civiles y personal #diplomático representa una grave escalada y otro recordatorio crudo del costo humano de la agresión continua de Rusia", ha manifestado el ministro de Exteriores de Albania, Ferit Hoxha, en redes sociales.

"El Embajador de la Federación Rusa en Albania ha sido convocado para explicaciones", ha añadido.

El Ministerio de Defensa ruso ha confirmado el uso de su misil hipersónico Oreshnik en la ola de bombardeos de esta pasada noche contra la capital de Ucrania, Kiev, y la región homónima, en uno de los ataques más potentes desde el comienzo de la guerra y una respuesta, ha añadido, al bombardeo ucraniano de esta semana contra un dormitorio de estudiantes en Lugansk.

Los ataques contra Kiev, dirigidos según Defensa contra "posiciones militares" ucranianas, ha dejado dos muertos y más de 80 heridos. El ataque ha comprendido drones, misiles Iskander, Jinzal y Tsirkon, así como el mencionado Oreshnik.