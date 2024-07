"Proyecto 2025": El plan maestro de los conservadores de EEUU para un hipotético segundo mandato de Trump

El líder republicano rechaza toda vinculación con un documento que Biden ha descrito como la mayor amenaza para la democracia en EEUU



Este pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió durante un mitin en Detroit (Michigan), el llamado "Proyecto 2025" como "la mayor amenaza para la democracia en la historia" de Estados Unidos, en una advertencia que ha sacado de manera definitiva a la luz pública un documento que el mandatario y su campaña han ido mencionando desde hace días con cada vez más asiduidad y que se refiere, en líneas generales, a una declaración de intenciones de los altos estamentos conservadores norteamericanos sobre un hipotético segundo mandato de Donald Trump.

"Proyecto 2025" no es un manifiesto oscuro: es un documento de 900 páginas publicado por el conocido grupo de estudios conservador The Heritage Foundation. Su página web lo describe como "el esfuerzo de una amplia coalición de organizaciones conservadoras que se han unido para garantizar el éxito" de una posible segunda Administracion Trump en enero de 2025 y "rescatar así al país de las garras de la Izquierda radical".

El documento tiene un alcance amplísimo y buena parte de él se alinea con las políticas exhibidas por Trump en su primer mandato (2016-2020), como es el endurecimiento de las restricciones a la migración legal, la eliminación de la burocracia federal o masivos recortes al sistema público educativo, así como dificultar la transición de los adultos transgénero y eliminar la agencia federal que supervisa el Servicio Meteorológico Nacional.

El texto también propone una reestructuración de la OTAN para que los demás aliados asuman más responsabilidades e insiste en reducir el número de tropas estadounidenses en Europa.

No obstante, también incluye ideas no necesariamente defendidas por Trump, en especial en lo que se refiere al talón de Aquiles de su campaña: el aborto. El documento comprende planes para revertir la aprobación federal de la píldora abortiva mifepristona o excluir la píldora del día después y los anticonceptivos masculinos de la cobertura exigida por la Ley de Atención Médica Asequible.

Es en este ámbito donde Trump se ha desvinculado de las propuestas del Proyecto 2025, porque el exmandatario observa una postura sobre el aborto un poco más abierta de lo que les gustaría al grupo de ultraconservadores que le respalda.

Sin embargo, una revisión del documento efectuada por CNN apunta que al menos 140 personas que trabajaron en la Administración Trump participaron en el Proyecto 2025, incluidas más de la mitad de las personas enumeradas como autores, editores y contribuyentes de una de las partes más importantes del proyecto, el apartado "Mandato para el Liderazgo" que comprende una serie de reformas del poder Ejecutivo que prácticamente vacían la administración de expertos independientes.

"Hace falta garantizar que los departamentos y las agencias estén formadas a partir de robustos gestores políticos", según el documento. Es decir, las políticas promovidas bajo el plan colocarían, por ejemplo, a personal político en posiciones para supervisar aspectos científicos en los estudios de las principales agencias federales y reducirían las limitaciones de dichas agencias a las industrias contaminantes.

El plan también eliminaría secciones dentro del Departamento de Energía que se centran en energías renovables, tecnología climática e investigación de tecnología energética. Y el capítulo del Departamento de Energía exige además una "reevaluación de la aproximación a la ciencia por parte de todo el Gobierno", incluida "una revisión de todas las agencias científicas federales".

La propia Heritage Foundation enfatizó esta semana que el Proyecto 2025 no habla en nombre de ningún candidato y solo ofrece recomendaciones, y que "en última instancia, depende de ese presidente, que creemos que será el presidente Trump, decidir qué recomendaciones implementar".

"NADA IGUAL"

Biden y su equipo, por contra, describen este proyecto como las verdaderas líneas maestras de un posible segundo mandato del magnate neoyorquino. "Nunca hemos visto algo así. Esto no es una broma. Es hora de que dejemos de tratar la política como si fuera entretenimiento o un reality show de televisión. Otros cuatro años de Donald Trump son muy serios. El 'Proyecto 2025' es muy serio", manifestó el presidente en Michigan.

"Es como leer una novela de terror", declaró al 'Washington Post' el estratega demócrata Jesse Ferguson. "Cada página te da ganas de leer la siguiente, pero cuando terminas de leerla, sientes miedo y asco", ha avisado.

Trump, mientras tanto, insiste en separarse por completo de este texto, tal y como escribió en su propia plataforma Truth Social: "No tengo idea de quién está detrás de esto. No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas cosas que dicen son absolutamente ridículas y abismales. Hagan lo que hagan, yo les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos", indicó.