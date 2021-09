Psaki señala que EEUU trabaja con Qatar y Turquía para que el aeropuerto de Kabul "vuelva a operar"

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha asegurado este martes que trabajan para la salida de los colaboradores y connacionales que no han sido evacuados del país, para lo que trabaja con Qatar y Turquía para "conseguir que la parte civil del aeropuerto de Kabul vuelva a estar operativa", y ha defendido los plazos marcados por el presidente, Joe Biden, para la salida de Afganistán de las tropas estadounidenses.

En una rueda de prensa, tras la retirada en la noche del lunes de los últimos militares estadounidenses del país centroasiático, Psaki ha reiterado que las decisiones de Washington se han basado en los asesores de defensa e inteligencia, lo que llevó a plantear, por ejemplo, la retirada para el 31 de agosto en lugar de para el 11 de septiembre, como se apostó primero.

"Necesitábamos 120 días para reducir nuestra presencia en Afganistán, así que cumplimos con eso", ha precisado, para incidir, como ha hecho también el presidente, que las decisiones tras la toma de poder de los talibán el pasado 15 de agosto se han basado en que una presencia en el país no se alineaba con los intereses de Estados Unidos.

En concreto, se ha referido a que en la actualidad "no se evalúa que ningún grupo terrorista en el terreno tenga la capacidad para atacar a Estados Unidos en territorio nacional", lo que, a su juicio, supone "una gran diferencia con la capacidad de los terroristas para atacar a las tropas estadounidenses en Kabul", como ha ocurrido en la misión de evacuación con un atentado en las inmediaciones del aeropuerto.

Tras finalizar las evacuaciones, Estados Unidos ha confirmado la presencia de entre 100 y 200 ciudadanos estadounidense que aún se encuentran en el país, a lo que la Casa Blanca ha reiterado su "compromiso" para sacarlos del territorio cuando lo soliciten y a través de la vía diplomática.

"Tenemos una enorme influencia sobre los talibán, incluido el acceso al mercado global, por eso estaremos observando a los insurgentes", ha advertido, al tiempo que ha destacado que la observación será una tarea compartida con la comunidad internacional. Asimismo, ha señalado a la actividad diplomática desde Doha para "operar" en la continuación de las evacuaciones, así como mantener el contacto con los talibán, que han manifestado su "compromiso" para ello.

En la misma línea, se ha referido a la parte "operativa" para una evacuación adicional, que requiere de la apertura del aeropuerto y los aeropuertos regionales, y también "garantizar que haya viajes por tierra", y que "se pueda salir a través de las fronteras".

"En el frente del aeropuerto, la pieza más específica en la que estamos trabajando con los qataríes y los turcos, que son socios importantes aquí, es lograr que el lado civil del aeropuerto vuelva a estar operativo para que podamos usarlo para vuelos de personas, así como para la asistencia humanitaria, que trabajaríamos a través de programas como el Programa Mundial de Alimentos (PMA)", ha dicho.

Así ha abordado varios de los canales que utilizará Washington para cumplir con sus nuevos compromisos con el pueblo afgano y los estadounidenses en el país, una tarea que liderará el secretario de Estado, Antony Blinken.

Respecto a los talibán, ha reiterado también que les dejarán "claro" el enfoque de Washington de cumplir con sus compromisos y respetar los Derechos Humanos, y ha resaltado que ni Estados Unidos ni la comunidad internacional "tienen prisa" por reconocerlos, lo cual dependería de las "condiciones".

EVALUACIÓN "CONTUNDENTE" DE BIDEN

Por otro lado, Psaki ha respaldado el discurso de Biden de este martes en el que ha defendido sus decisiones sobre la retirada y la evacuación de Afganistán aludiendo a que han evitado "otra década" de guerra en el país asiático.

"Ha hecho una evaluación contundente de por qué era hora de retirarse de una guerra de 20 años que ha provocado la pérdida de miles de vidas. Creo que lo hizo con firmeza, ya no es de interés para la seguridad nacional estar en el terreno", ha reiterado.

En referencia a las críticas de Biden al expresidente Donald Trump, que, como ha dicho, no dejó otra opción que la retirada del país u otra "guerra" tras la firma del acuerdo con los talibán en 2020, la portavoz de la Casa Blanca ha recordado que el actual mandatario "enfrentó" la situación haciendo los cambios que mejor consideró, como mantener a Zalmay Khalilzad como enviado estadounidense para Afganistán.

También ha explicado que Biden ha dejado claro que frente a los desafíos ahora es necesario "establecer misiones con metas claras y alcanzables, no metas que nunca alcanzaremos". "Debemos mantenernos claramente enfocados en los intereses fundamentales de seguridad nacional de Estados Unidos", ha insistido, para avisar, no obstante, que Washington "no duda en usar la fuerza cuando está justificado".