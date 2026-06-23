Putin apunta una "modernización" del arsenal nuclear de Rusia en plan invasión de Ucrania

Archivo - Imagen de archivo del presidente de Rusia, Vladimir Putin. - Alexander Shcherbak/TASS via ZUM / DPA - Archivo

MADRID 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha apuntado este martes a una "modernización" de la triada nuclear rusa, que hace referencia a los misiles en tierra, los proyectiles transportados por bombarderos estratégicos y los misiles balísticos SLBM, lanzados desde submarinos propulsados con energía nuclear.

"De acuerdo con nuestro programa armamentístico estatal, la triada nuclear está siendo modernizada de forma consistente", ha afirmado el mandatario, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias Interfax.

En este sentido, ha explicado que esta modernización implica a las fuerzas terrestres, además de al potencial de combate del país y de sus fuerzas aeroespaciales, una medida que llega mientras avanza la invasión de Ucrania. "La Armada está creciendo", ha asegurado.

Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha reiterado que la economía rusa se mantiene "estable" a pesar de la caída de los precios de los combustibles. "Actualmente no hay motivos para dudar de la estabilidad macroeconómica de nuestro país. Está garantizada", ha dicho.

"Esto se ha hablado reiteradamente en los encuentros con el presidente sobre cuestiones económicas y financieras. Él mismo ha hablado de ello, y el primer ministro también le ha informado de los últimos avances", ha sostenido.